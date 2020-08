Já são conhecidas as médias dos exames nacionais do ensino secundário. Veja aqui

Já são conhecidas as médias dos exames nacionais do Ensino Secundário realizados em 643 escolas em Portugal bem como nas escolas no estrangeiro com currículo português.



A disciplina com o maior número de provas foi Biologia e Geologia com 41460 provas e logo de seguida Física e Química A com 39444 provas. As disciplinas que apresentaram a classificação média mais elevada foram Inglês, Desenho A e Biologia e Geologia.

