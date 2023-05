Já são conhecidos os dezasseis casais que no dia 12 de junho vão dar o nó com a bênção de Santo António, nas festas de Lisboa. Os noivos têm entre 25 e 45 anos e profissões tão diversas como médica, motorista, advogada, bombeiro, auxiliar educativa ou empregado de mesa.



Em comum, o desejo de contraírem matrimónio com a bênção do santo casamenteiro, cumprindo assim uma tradição que começou em 1958, quando se realizou a primeira edição dos Casamentos de Santo António.









