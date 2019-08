Já são mais de 270 os postos sem qualquer combustível

A menos de dois dias da greve dos motoristas, são já 273 (11% do total) os postos que não têm qualquer tipo de combustível. Os dados, apresentados pela página Já Não Dá Para Abastecer, indicam ainda que outros 388 já não têm gasolina, 704 estão sem gasóleo e 38 ficaram sem GPL.De acordo com a recolha de informação do grupo Voluntários Digitais Em Situações de Emergências para Portugal (VOST), 2.216 postos (85% do total) continuam a funcionar na plenitude.Só nos postos de abastecimento que integram a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) é garantido que não vai faltar combustível durante a greve dos motoristas que arranca a 12 de agosto. Saiba quais os postos que estão incluídos nesta rede de emergência aqui.