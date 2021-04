Já tem os códigos dos Censos 2021? Explicamos-lhe como pode responder a partir de hoje

Em tempo de pandemia, o Censos 2021 vai ser diferente do habitual, e se em 2011 perto de metade das respostas foram dadas através da internet, este ano o Instituto Nacional de Estatística (INE), que coordena o estudo, espera um aumento nesta vertente.Se já recebeu as cartas com os códigos e respetivas palavras-passe para responder às perguntas pode já começar a responder a partir desta segunda-feira, dia 19, até dia 3 de maio.Através do site https://censos2021.ine.pt/ ou por telefone ligando para 21 054 20 21, que além de ser uma linha de apoio permite, pela primeira vez, responder aos Censos.: Poderá ainda deslocar-se à junta de freguesia do local onde reside, para usar o e-balcão. Há ainda a possibilidade de preencher os tradicionais questionários em papel entregues pelos recenseadores. Este trabalho presencial – que promete cumprir "rigoroso protocolo de Saúde Pública" – será realizado por cerca de 11 mil recenseadores que andarão no terreno a partir de 31 de maio. A tarefa será recolher respostas que não tenham chegado por telefone ou por meios eletrónicos.15 mil pessoas vão estar envolvidas na procura e tratamento dos dados do Censos 2021.