Já validou as suas faturas no Portal das Finanças? Prazo termina amanhã

O prazo para validar as faturas no Portal das Finanças termina já esta terça-feira. As faturas validadas podem representar uma poupança no IRS. Para além de comunicá-las ao Fisco, pode validá-las de acordo com a categoria específica que é dedutível.



Do total de faturas comunicadas, 820 milhões já foram validadas pelos contribuintes. Estão, portanto, ainda milhões por classificar de acordo com o tipo de despesa, nomeadamente saúde, educação, transportes públicos, cabeleireiros ou reparação automóvel. Caso não sejam classificadas, as faturas entram para a categoria das despesas gerais, na qual o teto máximo de desconto é de 250 euros para a generalidade dos contribuintes.

