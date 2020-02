Janeiro de 2019 foi o mês em que mais gente morreu e menos bebés nasceram

Janeiro foi o mês do ano passado em que o fosso entre o número de nados-vivos e óbitos, de que resulta o cálculo do saldo natural em Portugal, se revelou maior. No resultado, esta segunda-feira divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), pesou o valor da mortalidade.No primeiro mês de 2019 foi registado o maior número de óbitos no País - morreram 12 883 residentes, face a 7266 nados-vivos, no mesmo período.O saldo em janeiro foi, por isso, negativo (-5617). O valor caiu nos meses seguintes, até setembro, quando foram registados apenas menos três nados-vivos (8005) do que óbitos (8008). Nas Estatísticas Vitais , o INE aponta para 87 000 nados-vivos e 112 253 óbitos, valores que incluem o registo no País de cidadãos com residência no estrangeiro.Consideradas apenas mães com residência em Portugal, o número de nados-vivos (86 557) desceu 0,5% face a 2018. Os óbitos de residentes no País (111 757) caíram 1,1%. O saldo natural no País é negativo (-25 200), ainda que menor por comparação com o ano anterior, dado que a diminuição do número de óbitos foi superior à redução entre os nados -vivos.Ainda que no ano passado tenham aumentado o número de dádivas no Banco Público de Gâmetas (45), a falta de doadores leva 814 mulheres a ter de esperar, até três anos, para ter um filho.