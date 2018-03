Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Janeiro e fevereiro com mais bebés

Nos dois primeiros meses do ano nasceram mais 821 crianças do que no mesmo período de 2017.

Por Bernardo Esteves | 06:00

O número de crianças nascidas este ano está a aumentar, depois de o ano passado ter havido uma redução no total de nascimentos. Este ano nasceram perto de 14 mil crianças em janeiro e fevereiro, mais 821 do que no mesmo período de 2017, segundo o Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, conhecido como teste do pezinho.



O programa do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge abrange todo o território nacional e cobre praticamente a totalidade dos nascimentos. Nos primeiros dois meses do ano foram realizados 13 988 testes do pezinho, 7789 dos quais ocorreram em janeiro e 6199 em fevereiro. Em 2017 tinha havido 13 167 testes, pelo que o aumento foi de 821 crianças - um crescimento de 6,2%.



Em 2017 foram realizados 86 180 testes, menos 1397 do que no ano anterior, depois de em 2016 e 2015 ter havido sempre aumento do número de nados-vivos. Como seria de esperar, o maior número de nascimentos nos primeiros dois meses deste ano foi registado em Lisboa (4062), seguindo-se o Porto (2542) e Braga (1075). Já Portalegre foi o distrito com menos testes realizados: 108.



O teste do pezinho é feito a partir do terceiro dia de vida, através da recolha de gotículas de sangue no pé, para detetar doenças graves que dificilmente são diagnosticadas de outra forma.