Nos primeiros 15 dias de janeiro houve quase tantos infetados como em todo o mês de dezembro: 118 787 desde dia 1, quando no último mês do ano se registaram 120 167 novos casos. Ou seja, este sábado terão sido já ultrapassados os números de dezembro.









No relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde, cujos dados reportam a sexta-feira, há novos valores máximos de infetados em 24 horas (10 947), óbitos (166), recuperados (8477) e internamentos (4653, dos quais 638 em Unidades de Cuidados Intensivos). Face ao dia anterior, são mais 93 doentes internados em Enfermaria nos hospitais com Covid-19, sendo que nas UCI há mais 16 internados em 24 horas. Foi o quarto dia consecutivo com mais de 10 mil casos diários e o nono seguido com mais de 100 óbitos associados à Covid-19.

Desde 1 de janeiro já morreram em Portugal um total 8390 pessoas, 1737 das quais devido ao SARS-CoV-2, ou seja, um pouco mais de um quinto (20,7 por cento) das mortes diárias estão atualmente associadas à Covid-19. Dos 166 óbitos de sexta-feira por Covid-19, 69 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 46 na região Norte, 28 na região Centro, 17 no Alentejo, 5 no Algarve e um no arquipélago da Madeira.