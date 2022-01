O mês de janeiro ainda não terminou e hoje deve ultrapassar em número de casos de Covid-19 todo o ano passado. Em 2021 registaram-se em Portugal 989 066 infeções, e entre 1 de janeiro e terça-feira, foram confirmados 964 882 casos.





dois centros para testes em vagos



seminário bom pastor tem 20 internados



Fundo para quem teve viagens adiadas



Portugueses estarão imunizados em março com fim de atual vaga



Miocardite pelo vírus é mais grave do que após a vacinação



Numa altura em que em Portugal (e em vários países europeus) o número de infeções por SARS-CoV-2 tem aumentado, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças estimou que a maioria dos cidadãos europeus tenha imunidade por infeção ou vacinação anti-Covid-19 até à primavera ou verão, admitindo consequentes baixas taxas de transmissão e passagem para endemia. “É provável que, nesta primavera ou verão, a maioria dos cidadãos da União Europeia tenha sido previamente infetada com SARS-CoV-2, previamente vacinada ou ambos, e isto pode levar a baixas taxas de transmissão nos próximos meses”, avança o ECDC, à Lusa. A Organização Mundial da Saúde já considerou que a variante Ómicron pode infetar 60% dos europeus até março, iniciando uma nova fase da pandemia que a pode aproximar do seu fim.O Município de Vagos tem em funcionamento dois centros de testagem, um na vila de Vagos e outro na praia da Vagueira, onde a população do concelho pode realizar testes gratuitos à Covid-19.O centro de retaguarda instalado no Seminário Bom Pastor, em Ermesinde, Valongo, tem internados 20 doentes com Covid-19, revelou a Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto.Os consumidores que ainda não tenham recebido o reembolso de viagens canceladas em 2020, devido à pandemia, devem acionar o fundo de garantia de viagens e turismo: ou através da Comissão Arbitral, junto do Turismo de Portugal, ou do Provedor do Cliente das Agências de Viagem e Turismo.Todos os portugueses estarão imunizados após a atual vaga da pandemia, o que deverá acontecer em março, prevê o Instituto Superior Técnico. Os especialistas consideram que o aumento de infeções resulta da explosão de contágios nas escolas, com alunos até aos 9 anos, e da campanha eleitoral para as eleições de domingo. No pico da incidência da atual vaga devem ser alcançados, por dia, 150 mil casos, 65 mil destes provados por teste.A miocardite por infeção com SARS-CoV-2 é 60 vezes mais frequente do que após a vacinação e pode ter sintomas mais graves e complicações e sequelas a curto prazo, refere um parecer técnico divulgado ontem.