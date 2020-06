Jardim infantil e creche de Fátima encerrados por precaução após casos de Covid-19 no coro do santuário

Um jardim infantil e uma creche de Fátima estão encerrados desde esta quarta-feira como medida de precaução, uma vez que uma funcionária terá contactado com alguém do coro do Santuário, confirmou à agência Lusa a responsável.

Segundo Ana Paula Teixeira, superiora geral da Congregação, Irmãs Reparadoras, que detém a Escola Infantil Jacinta Marto, a instituição foi encerrada esta quarta-feira depois de ter tomado conhecimento que uma funcionária terá estado em contacto "com alguém que também esteve em contacto com o coro do Santuário", onde foram detetados casos positivos de covid-19.

"Por uma questão de precaução, encerrámos a instituição e vão ser realizados testes a todas as funcionárias, por indicação da autoridade de Saúde", revelou.