Jardim Zoológico e Oceanário de Lisboa com novidades para atrair visitantes

Com a pandemia da Covid-19, foram vários os setores que se adaptaram, fazendo promoções por forma a que os clientes/ visitantes não deixassem de poder conhecer as suas ofertas.

O Jardim Zoológico de Lisboa foi um desses exemplos. Sendo um dos programas mais atractivos em Lisboa, e com o Natal à porta, o zoo está a permitir que, a quem adquira bilhetes online até ao dia 31 de dezembro, possa usufruir de 15% de desconto nos bilhetes, que poderão ser utilizados até dia 31 de maio de 2021.

Outra iniciativa é o facto de a 21 de novembro, o Zoo lançar um conjunto de diretos através doc anal de Youtube oficial do parque, permitindo que os portugueses se juntem numa viagem à descoberta das mais variadas espécies, sem sair de casa. Também até ao final do ano, o parque de Lisboa também criou um calendário advento, onde poderá abrir uma "janela de surpresas" e descobrir as 300 espécies que moram em Sete-Rios.

Também o Oceanário de Lisboa, no Parque das Nações, tem feito promoções mensais no sentido de aproximar as pessoas do reino dos peixes. Este mês, a partir dos 13 anos, o bilhete será 13 euros, contrariamente aos habituais 19. Até aos 3 anos as crianças não pagam e até aos 12 mantém-se o pagamento dos 10 euros.