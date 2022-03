Jardineiro insultado nas redes sociais por estacionar carrinha na relva pede 40 mil euros de indemnização

Um homem está a pedir 40 mil euros de indemnização por ter sido insultado nas redes sociais.O caso, que começa a ser julgado esta quarta-feira no Tribunal de Braga, aconteceu em outubro de 2021, quando José Fischer Cruz fotografou uma carrinha de uma empresa de jardinagem estacionada, sobre a relva, num jardim em Lamaçães, Braga. Depois, publicou-a no Facebook, referindo tratar-se de uma "enorme falta de respeito e de civismo".Mais tarde, o gerente da empresa, agora arguido, respondeu: "São estes cobardolas de fraco nível e com um passado vergonhoso que nos envergonham como sociedade", escreveu.