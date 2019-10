Javalis arrasam hortas em Loures

Vitalina Jordão tem oito hectares de terra em Salemas, Loures, onde cultiva produtos hortícolas. A agricultura dá emprego a filhos e netos, cunhados e a outros que "são como família", diz Vitalina, 69 anos. Mas a subsistência está ameaçada.A visita recorrente (sempre à noite) de javalis tem causado muitos prejuízos. Arrasam as hortas e destroem tudo. Vitalina contabiliza os prejuízos: "São mais de dois mil pés de couve, 1500 molhos de coentros e igual quantidade de grelos de nabo destruídos". E quando se planta tudo de novo, os javalis voltam e destroem."Chegam e reviram tudo, comem e destroem! Não conseguimos aguentar e, caso não se tomem medidas, daqui a um ano, a agricultura nesta zona acaba", prevê Vitalina, para quem cercar o terreno cultivado não é solução. "Os vizinhos puseram uma cerca e uns javalis passam por baixo, outros saltam", explica."Só as batidas vão conseguir conter esta epidemia. Mas a reserva de caça diz que não pode fazer nada [alegam que o terreno está próximo de casas]. É a única forma, até porque não podemos utilizar veneno; é proibido e nem sequer colocamos essa hipótese", diz a agricultora."Por enquanto, valem as estufas, em que eles não entram", refere Vitalina. Mas a agricultora receia que seja "sol de pouca dura". "Já estiveram à entrada de uns estufins [mais pequenos] - vimos lá as marcas dos focinhos. Se lhes ‘der ‘ para entrar, acabam por completo com a agricultura. Hoje, só conseguimos sobreviver debaixo da estufa", confessa.