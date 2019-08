Javalis avistados à porta de Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um grupo de javalis foi avistado próximo de uma zona residencial, na freguesia da Encosta do Sol, na Amadora. No início da semana passada, um morador registou em vídeo a presença de três exemplares, junto a um acesso do IC16.Esta quarta-feira, um outro residente captou imagens da chegada de três javalis distintos, adultos, a escassos metros do local do primeiro avistamento.< br />