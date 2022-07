Javalis destroem culturas de milho

Os pequenos agricultores de Alvados, em Porto de Mós, estão desesperados com os ataques de javalis, que destroem as culturas, sobretudo de milho, e alguns estão a deixar os campos ao abandono.





CM José Pestana, um dos agricultores lesados.



“Neste momento não há um pedaço de milho que não tenha problemas, sobretudo no interior das plantações, com a agravante de haver terrenos a dez metros da estrada alcatroada”, disse aoJosé Pestana, um dos agricultores lesados.

As espigas ainda em formação são as preferidas pelos animais. Os javalis passam o dia no mato e atacam as culturas à noite, em grupo ou isolados, “e cada vez mais próximo das casas, andam ali como se fosse tudo deles”, explicou Carlos Carvalho, adiantando que a junta de freguesia, a câmara e o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros “sabem e nada fazem”. Os campos de cultivo são nos vales, em terrenos férteis e húmidos que não necessitam de regas.