Jeovás obrigados a cumprir lei de proteção de dados durante pregação porta a porta

ontrolador é quem determina os propósitos e os meios de processamento de dados pessoais".



A mesma lei define ainda que o usuário tem que ter conhecimento da transparência sobre como e com que objetivo serão utilizados os dados. "O processamento de dados obtidos neste contexto deve respeitar as regras da União Europeia sobre a proteção de dados pessoais", reforçou o tribunal.



Segundo a Reuters , o caso teve origem na Finlândia, em 2013, que proibiu as Testemunhas de Jeová de recolherem dados pessoais nas "visitas" porta a porta. A denominação cristã, que diz ter mais de oito milhões de seguidores no mundo, recorreu da decisão, defendendo que a sua atividade devia ser considerada um ato religioso pessoal. E, como tal, as anotações feitas durante as pregações seriam também elas pessoais. Um argumento declinado, esta terça-feira, pelo tribunal europeu.





Regulamento Geral de Proteção de Dados diz que um "c