Jerónimo de Sousa acusa PS de se aliar à direita contra direitos dos trabalhadores

Secretário geral do PCP fez duras críticas ao Partido Socialista durante esta tarde de sábado.

Por Lusa | 16:49

O secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou este sábado o PS de se aliar aos partidos "da direita contra os direitos dos trabalhadores e reiterou que "não assinará de cruz" a proposta do próximo Orçamento do Estado.

Esta tarde de sábado, durante um almoço comício em Odivelas, Jerónimo de Sousa teceu duras críticas ao posicionamento dos socialistas face às últimas propostas apresentadas pelos comunistas na Assembleia da República, nomeadamente as respeitantes à universalização dos horários de trabalho de 35 horas semanais, que mereceram o chumbo do PS, PSD e CDS-PP.

"PS, PSD e CDS têm chumbado todas as iniciativas, numa convergência que atesta os fortes laços de classe que os unem quando se trata de optar pelos interesses do capital e os limites do governo do PS e da sua política em matéria de valorização do trabalho e dos trabalhadores", apontou.