Jerusalém vai ter praça em homenagem a Aristides de Sousa Mendes

A futura Praça Aristides de Sousa Mendes vai ter lugar nas imediações do Centro de Memória do Holocausto, em Jerusalém, avança o Expresso.Será inaugurada até junho, mês em que se assinalam 80 anos da emissão dos vistos que o cônsul deu a judeus que fugiam do extermínio nazi.Sousa Mendes salvou milhares de pessoas do Holocausto.