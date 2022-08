João Gomes Cravinho admite ter "muita pena" e elogia ministra

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, admitiu esta terça-feira ter "muita pena" de perder Marta Temido como sua colega no Governo, lembrando a "enorme coragem e lucidez" demonstrada pela ministra da Saúde durante a pandemia da covid-19.

À chegada a uma reunião informal de chefes de diplomacia da União Europeia, em Praga, João Gomes Cravinho, questionado sobre a demissão de Marta Temido, anunciada na última madrugada, começou por assumir que "sim, foi uma surpresa", e lamentar.

"Lamento muito. Tem sido uma colega com quem trabalhei de perto - aliás, todos nós, no Governo, durante este período extremamente intenso que foi a pandemia. No meu caso, enquanto ministro da Defesa, trabalhei de forma muito próxima com ela. É uma pessoa que me deixou uma impressão de enorme seriedade, de enorme empenho, enorme coragem e lucidez num momento muito difícil", apontou.