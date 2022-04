João Gomes Cravinho termina visita a Angola e fala sobre a falta de rapidez no processamento de vistos

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, terminou esta quarta-feira a visita oficial de dois dias a Luanda, a capital angolana, que tinha o objetivo de estreitar o diálogo com o país e reforçar as relações existentes.À chegada a Angola, João Gomes Cravinho havia destacado que a prioridade desta visita prendia-se com o relacionamento económico entre os dois países e o o processamento dos vistos, tema que abordou no término da visita. "Desenvolvi uma ideia mais apurada sobre onde estão os problemas. Temos uma taxa de aprovação de pedidos de visto na ordem dos 83%. Falta uma maior rapidez no processamento e uma maior facilidade de comunicação do público com o consulado", explicou.Como forma de resolver estas questões, o ministro disse que já pediu ao secretário de estado das comunidades portuguesas para se deslocar a Luanda.