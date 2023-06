João Leão explica que os 55 milhões de euros pagos a Neeleman resultam de negociação e não de uma fórmula

O ex-ministro das Finanças João Leão explicou esta terça-feira que os 55 milhões de euros pagos a David Neeleman para sair da TAP resultaram de uma negociação e não de uma fórmula, referindo que foram pedidos inicialmente "valores muito superiores".

Na audição que esta terça-feira decorre na comissão parlamentar de inquérito à TAP, o antigo responsável pelas Finanças foi questionado sobre este valor pago ao então acionista privado da companhia aérea, considerando que este valor "não é uma novidade de agora" uma vez que o Governo o justificou de forma "transparente e claro" há três anos.

"Percebemos bem o que é um processo negocial. Um processo negocial não é uma fórmula", começou por responder à deputada do PS Vera Braz.

Mais à frente, numa resposta ao deputado do PSD Hugo Carneiro, João Leão referiu que num "processo de negociação bilateral" há "um referencial com máximos e mínimos".

"O acionista começou a pedir valores muito superiores ao Estado, mais na ordem dos 200 milhões de euros (...) o Estado teve de fazer uma negociação muito exigente para que o valor ficasse dentro do nível razoável", explicou, assegurou que o Estado "foi extremamente rigoroso e exigente".

À deputada do PS, o antigo governante explicou que "ir para uma negociação tão delicada de um programa de reestruturação, em que a TAP era a única companhia aérea nessa situação em litígio, com o principal acionista num contexto de uma nacionalização forçada fragilizaria muito a posição do Estado num acordo tão delicado como foi o de obter a aprovação da Comissão Europeia".