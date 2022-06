No último adeus a João Rendeiro, o ex-banqueiro foi esquecido e abandonado por quase todos. Muitos amigos já lhe tinham voltado as costas quando decidiu fugir à Justiça portuguesa e, esta segunda-feira, no velório, isso foi notório. Não se registou a presença de figuras conhecidas e, para além da viúva e da cunhada, foram poucos os amigos e familiares que quiseram prestar uma última homenagem ao fundador do BPP, que morreu na África do Sul, enquanto lutava para não ser extraditado para Portugal, onde o esperava a cadeia.









