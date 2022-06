Nem o motorista pessoal nem o parceiro de negócios Florêncio de Almeida, conhecido por ‘Rei dos Táxis’, marcaram presença no último adeus a João Rendeiro. Não são família, mas eram duas das pessoas mais próximas do ex-banqueiro antes da fuga para a África do Sul. O motorista comprou um apartamento por 1,1 milhões € na Quinta Patiño, que cedeu depois à mulher do patrão.









