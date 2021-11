João Rendeiro sem direito a indulto pedido ao Presidente da República

O penalista Rui Pereira garantiu à CMTV que o pedido de João Rendeiro para ser indultado pelo Presidente da República “não tem sentido”. O ex-banqueiro disse, em entrevista ao ‘Tal & Qual’, que só voltaria ao País caso fosse ilibado pelos tribunais ou recebesse um indulto de Marcelo Rebelo de Sousa.









O Chefe de Estado apressou-se a responder, dizendo que “o pedido de indulto não foi apresentado a tempo”, mas segundo Rui Pereira “há outros fatores” que o inviabilizam. A começar pelo facto de João Rendeiro estar fugido da Justiça.

“Não tendo comparecido perante a Justiça para cumprir a pena a que foi condenado, seria espantoso que viesse a ser indultado através de um ato de graça do Presidente da República, mesmo que apresentado a tempo”, esclarece Rui Pereira.





Sobre Rendeiro pende uma pena de prisão de cinco anos e oito meses por crimes na gestão do BPP, que transitou em julgado. Mas restam duas pendentes: uma de três anos e seis meses; e outra de dez, que não transitaram em julgado. “Um indulto respeitante a uma das condenações com duas pendentes seria um absurdo”, conclui.



Quer ser indemnizado







Leia também Justiça apressa execução da pena de Rendeiro em fuga Rendeiro foi condenado pelos crimes de falsidade informática, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado, branqueamento e burla. Mas diz-se inocente e quer uma indemnização de 30 milhões de euros.

“Não merece crédito”



O presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público diz não entender as razões para se ouvir o ex-banqueiro, que “não deve merecer crédito”. Adão Carvalho espera que os mandados de detenção emitidos sejam cumpridos.