Quem conheceu o padre João Seabra sabe que uma das suas características distintivas era a voz. Aquele tonitruante som que carregava nos R e captava a atenção de toda a gente. Na sua homilia de despedida da Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, em setembro de 2018, disse: “Achei sempre que o que eu era, era um pregador.”









O mais velho de nove irmãos, nasceu e cresceu em Lisboa. A família Seabra vivia na Rua de São Bernardo. Na mesma rua viviam os Rebelo de Sousa. O encontro era inevitável e aconteceu no Liceu Pedro Nunes. Marcelo e João Seabra tornam-se amigos, com o Presidente a admitir publicamente que “se sou um bocadinho extrovertido em excesso, é por culpa do João Sebra”, disse aos autores do livro ‘João Seabra - à sua maneira’, de José Luís Ramos Pinheiro e Raquel Abecassis.

Ao saber da morte do cónego , lembrou o “amigo” João Seabra como um “homem da fé e da razão”, considerando haver “poucas figuras da Igreja portuguesa das últimas décadas tão carismáticas, enérgicas e interventivas” como o antigo capelão da Universidade Católica. “Dele se disse que foi o melhor bispo que nunca tivemos”, afirmou Marcelo.





Várias foram as reações de figuras públicas à morte de João Seabra. João Soares recordou os tempos de faculdade e Ribeiro e Castro compara os últimos anos do cónego com os do Papa João Paulo II. O corpo do sacerdote está em câmara-ardente no Colégio de São Tomás em Lisboa. Esta segunda-feira realiza-se a Missa Exequial pelas 10h, na Sé de Lisboa, presidida pelo cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente.