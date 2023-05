Uma onda solidária varreu esta sexta-feira o Estádio do Mar, em Matosinhos. Os jogadores do Leixões compraram a totalidade dos bilhetes (2100) e ofereceram-nos aos sócios e adeptos do clube, que encheram as bancadas no jogo com o Vilafranquense.O gesto solidário permite ajudar a pagar tratamentos da bebé Maria Leonor, de dois anos, que nasceu com vários problemas de saúde: tem síndrome de Charge (doença genética rara que pode causar perturbações neurológicas) e sofre de deficiência auditiva e visual.Durante o jogo, sócios e adeptos do Leixões também contribuíram para a causa solidária. Os pais de Maria Leonor, que vivem em Gondomar, assistiram ao jogo, com a bebé.