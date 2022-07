Jogo da Supertaça em Aveiro. Conheça os conselhos da PSP e as restrições ao trânsito

A Polícia de Segurança Pública (PSP) avisou esta quinta-feira, na sequência da realização do jogo de futebol entre o FC Porto e o Clube Desportivo de Tondela, previsto para as 20h45 de dia 30 de julho, no Estádio de Aveiro, que vão haver restrições no trânsito.A partir das 15h00 e até ao final do jogo, haverá condicionamento à circulação de trânsito, nas imediações do Estádio, onde será feito o controlo das viaturas por parte das autoridades.O acesso aos parques por parte do público em geral, assim como dos adeptos de ambas as equipas, estará sinalizado, sendo que o acesso ao Estádio só poderá ser feito com apresentação de bilhete e posterior revista pessoal pela polícia.As autoridades aconselham para que de desloque antecipadamente para o local do jogo, tendo em conta as condicionantes de trânsito, assim como para não adquiri bilhetes a desconhecidos nas imediações do recinto, evitando assim ser vítima de um crime.