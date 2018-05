Jogos ajudam a proteger memória

Leitura, jogos de tabuleiro e cartas, palavras cruzadas e exercício físico ajudam a manter o cérebro mais ativo.

Por Francisca Genésio | 09:49

"Todos temos altos e baixos"

Para manter uma mente ativa, Vanessa Palma não prescinde de várias atividades, tais como viajar, escutar música clássica, ver ballet (atividade que já praticou) e ler, de preferência livros que tenham a mulher como heroína, bem-sucedida e poderosa. Apesar de dormir poucas horas por dia, a assistente de bordo, 34 anos, consegue dormir bem: "Durmo entre 5 e 6 horas, mas sempre fui assim.



Nem todas as pessoas passam por todas as fases do sono. Eu passo logo para o sono mais profundo", diz. Para si, uma boa forma de estimular a mente é através de conversas com amigos e com a filha, dar um passeio, ver o pôr do Sol, visitar a família ou fazer compras. Formada em psicologia, defende que, para uma mente sã, todos deveriam ter ajuda de profissionais, psicoterapeutas ou psicólogos e que estes cuidados devem ser encarados com normalidade: "Todos temos altos e baixos e estes tratamentos deveriam ser mais acessíveis, pois uma mente saudável passa pela ajuda de profissionais."



Encarar o stress de forma positiva

Enquanto para a maioria das pessoas o stress é um inimigo do bem-estar, para Vanessa Palma esse não tem de ser necessariamente um fator de preocupação. "A mim, o stress faz-me sentir viva. Se tenho tantas atividades é porque gosto", justifica.

Com o avanço da idade, a capacidade cognitiva - aquisição de conhecimento - pode ficar comprometida. Para que tal não aconteça, os especialistas aconselham a que aproveite o tempo livre com atividades que estimulem o cérebro, mantendo assim uma mente ativa e aguçada."O importante, desde logo, é que as pessoas se mantenham curiosas ao longo da vida, que aprendam a viver desde jovens e que não se deixem estagnar", diz ao Correio da Manhã Rosa Amaral, psicóloga da Clínica Europa. De acordo com a especialista, ter uma rotina de atividades que deem prazer, desde cedo, é o ponto de partida.Há várias sugestões para ocupar o tempo livre. "Leitura, jogos de tabuleiro e de cartas, palavras cruzadas ou até jogos no computador, na população mais velha, podem também ser interessantes para desenvolver a mente", explica Rosa Amaral, alertando, porém, que "para estimular a mente nem sempre é necessário recorrer a este tipo de atividades".Participar em atividades de grupo, praticar exercício físico ou simplesmente ver um filme - são também alguns exemplos de atividades aconselhadas pela psicóloga. Rosa Amaral aconselha também a que se encare a vida de forma mais "leve" e que não se desperdice muito tempo a pensar nos problemas do dia a dia, mas sim nas soluções possíveis e aplicá-las."Atualmente, as pessoas têm muita pressão no local de trabalho e quando chegam a casa não se conseguem libertar disso, embora seja essencial que o façam. Há tempo para tudo, nem que sejam apenas cinco minutos, é tudo uma questão de organização do tempo", refere a psicóloga clínica, sublinhando a importância para os casais, que tenham sido pais há pouco tempo, continuarem a ter tempo apenas para eles."Se não dá para irem jantar fora, então vejam um filme, façam pipocas, namorem, aproveitem o tempo enquanto o bebé dorme, por exemplo", aconselha. Aproveitar os pequenos momentos, usar e abusar da criatividade para os ocupar é a dica de Rosa Amaral para ter uma mente ativa e saudável.Segundo os especialistas, tomar uma chávena de chá por dia pode ajudar a diminuir o stress do dia a dia. Se o fizer antes de dormir terá uma noite relaxada.A esgrima é aconselhada para estimular as funções cognitivas do cérebro, devido às tomadas de decisões em frações de segundo, que permitem estimular zonas do cérebro responsáveis pela aprendizagem, memória e tempo de reação.Escrever manualmente exercita o cérebro de várias formas: a capacidade motora, noção de limites e estética nas crianças e a capacidade de argumentação nos adolescentes e até adultos. Esta é uma atividade importante, segundo os especialistas, que deve ser feita diariamente.