Jogos e apostas online em 2021 já envolvem 2030 mil milhões  de euros

A atividade de jogos e apostas online em Portugal manteve, no primeiro trimestre deste ano, a "tendência geral de crescimento que vem sendo observada desde 2017", revelou ontem o Ministério da Economia. Segundo dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, nos primeiros três meses de 2021 "a receita bruta das entidades exploradoras de jogos e apostas online ascendeu a 128,3 milhões de euros, montante superior em mais 13,3% face ao registado no trimestre anterior e em mais 82,6% face ao apurado no período homólogo de 2020".



Somando o montante aplicado pelos portugueses nas apostas desportivas à cota com o dos jogos de fortuna ou azar, o valor das apostas realizadas no primeiro trimestre do ano superou os dois mil milhões de euros, mais precisamente 2030 milhões de euros. No que toca aos jogos de fortuna ou azar, constata-se um aumento de 14% nos montantes apostados no primeiro trimestre de 2021, valor "inferior ao registado no 4º trimestre de 2020, que foi de 19,3%". Por sua vez, o número de novos registos de jogadores "voltou a aumentar durante o 1º trimestre de 2021", com 329,4 mil novos registos.

