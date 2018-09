Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogos nos casinos geram 77 milhões de euros

Atividade de jogos em casinos e salas de máquinas em Portugal gerou 77 milhões de euros de receita bruta.

Por F.G. | 01:30

A atividade de jogos em casinos e salas de máquinas em Portugal gerou, no segundo trimestre deste ano, 77 milhões de euros de receita bruta. Feitas as contas, são quase mais dois milhões de euros em relação ao valor atingido no mesmo período em 2017 - cerca de 75 milhões de euros.



Os dados constam do último relatório do Serviço de Inspeção e Regulação de Jogos e são calculados através da diferença entre o valor total das apostas realizadas e os prémios pagos aos jogadores.



Por tipo de jogo e comparativamente ao período homólogo, verifica-se ainda um "aumento da receita bruta de 3,9% no jogo praticado em máquinas automáticas".