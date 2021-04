Johnson & Johnson retoma o envio da vacina Covid para a União Europeia após recomendação da EMA

A EMA, Agência Europeia do Medicamento, considerou esta terça-feira, que os benefícios trazidos pela vacina da Janssen, a farmacêutica do Grupo Johnson & Johnson, superam os riscos. Após as recomendações da EMA, a J&J irá atualizar o resumo das características da vacina no folheto para incluir informações importantes sobre o diagnóstico e a gestão do evento raro adverso detetado.

Seguindo a recomendação do PRAC, a companhia retomará o envio da vacina Janssen COVID-19 na União Europeia (UE), Noruega e Islândia.





As orientações atualizadas da EMA e dos Profissionais de Saúde estarão disponíveis para as autoridades nacionais de saúde.