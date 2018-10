Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joias do Buçaco entre trilhos inacessíveis após furacão Leslie

Árvores com centenas de anos caíram em locais onde ainda não se consegue entrar.

Por Isabel Jordão e Mário Freire | 06:00

Uma semana depois da tempestade, centenas de pessoas ainda continuam a fazer contas à vida e a avaliar os estragos provocados pelo intenso vento que na zona Centro do País provocou milhões de euros em prejuízo. No Buçaco, ainda há locais onde não foi possível entrar sabendo-se já que o vento derrubou árvores com centenas de anos - património único do País.



Uma das árvores que não resistiu à força do vento foi uma Pseudotsuga, da família do pinheiro, que tinha 53 metros de altura e cinco metros de diâmetro, estava classificada como Notável e integrava um trilho que estava para ser inaugurado. "Num dos percursos, que se fazia em três minutos, agora leva-se mais de uma hora", refere Sofia Ferreira, técnica da Fundação Mata do Buçaco.



Desde domingo que todos os técnicos da Fundação saíram dos gabinetes para ajudar na limpeza, que este sábado contou com um reforço de 50 voluntários. "Quem quiser pode inscrever-se para ajudar", diz Sofia Ferreira.

Por questões de segurança o espaço está encerrado ao público e só deverá reabrir no início do próximo ano.



"Há muitos galhos que estão suspensos e podem vir a cair, temos de os retirar e este é um trabalho que tem de ser feito com alguma minú-cia", esclarece o arqueólogo Rui Filipe.



Também em Coimbra a Mata Nacional do Choupal sofreu estragos e perdeu algumas árvores seculares. O espaço também está fechado e estima-se que os trabalhos de limpeza demorem três semanas. No Pinhal de Leiria, também se registaram muitas quedas de árvores.



Os distritos de Coimbra e de Leiria foram os mais afetados pelo furacão ‘Leslie’ e, para facilitar o arranque da reconstrução, o Governo aprovou legislação que simplifica mecanismos de contratação pública por ajuste direto e identifica formas de apoio a populações e empresas.



Ministro alerta para repetição destes "fenómenos"

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, visitou este sábado as áreas afetadas pelo furacão no concelho da Marinha Grande e alertou para a possibilidade de "fenómenos extremos" como este se repetirem, afirmando que "no futuro teremos de nos preparar e de saber viver com eles". O governante elogiou a "consciência coletiva" das populações, essencial para não ter havido mortes.



PORMENORES

Rajada de 176 km/hora

Durante a passagem do furacão, a Figueira da Foz sofreu uma rajada de vento de 176 km/hora - a mais elevada registada pelas estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Feridos e desalojados

A passagem do furacão por Portugal, onde chegou como tempestade tropical, fez este sábado uma semana, provocou 28 feridos, todos considerados ligeiros, e 61 desalojados, segundo a Proteção Civil.



Prejuízos de cem milhões

A Proteção Civil mobilizou 8217 operacionais, que tiveram de responder a 2495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras. Os prejuízos estão ainda a ser contabilizados e poderão atingir os cem milhões de euros.



Pombal regista "nível de destruição como restantes concelhos"

Pombal contabilizou até agora prejuízos de seis milhões de euros, registando "um nível de destruição como os restantes concelhos", revelou este sábado a câmara municipal. Os prejuízos maiores, de 3,5 milhões de euros, têm a ver com danos em "empresas e unidades económicas", seguindo-se as habitações, com 1,5 milhões de euros. Os restantes prejuízos referem-se a infraestruturas públicas e instituições de apoio social, para além do setor agrícola.