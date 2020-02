Jorge d’Almeida reeleito presidente da Comunidade Portuária de Sines

Jorge d’Almeida foi reeleito presidente da Comunidade Portuária e Logística de Sines para o triénio 2020 – 2022.

Na Assembleia Geral da CPSI - Comunidade Portuária de Sines que elegeu os Órgãos Sociais para o triénio 2020-2022, foram também introduzidas alterações estatutárias que alavancam o papel da associação enquanto motor de promoção do porto e da região de Sines.

De acordo com o Presidente da Direção, que representa a AES – Associação Empresarial de Sines, os próximos desafios incluem "o aumento da capacidade de movimentação de contentores de 2,3 para 7,6 milhões de TEUs, o desenvolvimento de um hub logístico internacional (ZALSINES) e de um hub tecnológico (SINES TECH)", assim como "os anunciados investimentos no cluster de refinação e petroquímica, bem como a reconversão do Terminal Multipurpose de Sines em virtude da redução da importação de carvão para as centrais termoelétricas".

De acordo com Jorge d’Almeida: "A Comunidade Portuária e Logística de Sines tem um papel determinante na promoção e desenvolvimento de Sines, abrangendo não só o porto, mas toda a cadeia logística, congregando os esforços dos vários promotores privados e públicos".

A CPSI tem como objetivo principal "contribuir para o desenvolvimento do Porto de Sines, nomeadamente no âmbito comercial e propõe-se ainda contribuir para a melhoria das condições de operacionalidade do Porto de Sines", bem como para "o desenvolvimento da área logística adjacente, visando tornar Sines numa grande plataforma logística Ibérica e Europeia".

A Comunidade Portuária e Logística de Sines CPSI foi criada no dia 9 de junho de 2011 e integra os principais agentes económicos com atividade nesta infraestrutura portuária.