Começou esta sexta-feira, em Vila Real de Santo António, no Algarve, a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Este evento religioso vai percorrer as dioceses do País até 2023, altura em que o Papa Francisco visita Portugal, pela segunda vez, depois de ter presidido à canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta, em Fátima, em 2017.