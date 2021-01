Jornada Mundial da Juventude em Lisboa já tem hino

A organização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 divulgou, esta quarta-feira, no YouTube, o hino do evento. "Há pressa no ar" é o título da canção oficial do encontro que vai juntar em Portugal jovens católicos vindos dos quatro cantos do mundo.





A canção, interpretada a várias vozes, tem letra de João Paulo Vaz, Matilde Trocado e do padre Hugo Gonçalves, música de Pedro Ferreira e arranjos de Carlos Garcia. O vídeo mostra imagens de vários jovens a passear em alguns dos locais mais emblemáticos da capital.

O hino é apresentado precisamente dois anos após o anúncio de que Portugal iria receber a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que foi feito a 27 de janeiro de 2019 no Panamá, durante o último encontro mundial de jovens católicos.

Estes encontros, criados pelo Papa João Paulo II, reúnem milhares de pessoas de todo o mundo durante uma semana. A primeira edição das jornadas aconteceu em 1986, em Roma, e a iniciativa já passou por cidades como Paris, Madrid, Rio de Janeiro, Toronto ou Buenos Aires.