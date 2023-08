Os portugueses gostaram da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), acreditam que a imagem do País no estrangeiro sai reforçada, mas criticam os custos elevados do evento e têm dúvidas quanto ao retorno económico.



Estas são as conclusões de uma sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Jornal de Negócios’, segundo a qual dois terços dos inquiridos (67,2%) acham que a JMJ foi positiva para o País e 74% consideram mesmo que a imagem de Portugal no Mundo sai beneficiada.









