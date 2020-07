Jornalista da Bloomberg elege Portugal como destino ideal no pós-Covid

Chadner Navarro, jornalista da Bloomberg, elegeu Portugal como o seu destino preferido para o pós Covid. O repórter admitiu que durante a última década esteve em Portugal dezenas de vezes e que o país já faz parte da sua própria identidade. "Se não estou a planear uma viagem para mim, estou a planear uma viagem para os meus amigos. Portugal está sempre no meu pensamento", afirmou.

Navarro, que escreve regularmente sobre lazer, viagens e gastronomia, descreveu Portugal como o país ideal para recarregar energias após a pandemia da Covid-19. "Uma escapadela preguiçosa a Portugal era o que todos precisávamos neste momento", atirou.

O jornalista realçou ainda as paisagens históricas, os vinhos, as lojas e sobretudo a humildade e hospitalidade dos portugueses e destacou os pastéis de Belém e o vinho do porto como as iguarias que mais aprecia no País.



Lisboa é para ele uma cidade que merece ser revisitada com frequência. Pelos bairros históricos, as paisagens, os vinhos, os restaurantes típicos e ainda a passagem obrigatória pelo MAAT ao final do dia. Mas confessou que o local de eleição é o Alentejo, pela calma que a região transmite e pela autenticidade e naturalidade das paisagens.

Chastner Navarro elogiou o comportamento de Portugal na disseminação da Covid-19 e relembrou que as fronteiras foram abertas no passado dia 4 de Julho mas a União Europeia apenas aceita viagens essenciais.