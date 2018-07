Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José de Mello investe mais de 50 milhões de euros no novo Hospital CUF Descobertas

Hospital abre ao público na próxima segunda-feira.

Por Lusa | 18:30

O grupo José de Mello Saúde anunciou esta sexta-feira que investiu mais de 50 milhões de euros no novo Hospital CUF Descobertas, o qual abre ao público na próxima segunda-feira.



"Com um investimento superior a 50 milhões de euros, o novo Hospital CUF Descobertas passa a ter mais de 56 mil metros quadrados, dos quais 39 mil são dedicados a atividades assistenciais e não assistenciais e 17 mil de estacionamento", adianta o grupo em comunicado.



Segundo o mesmo, este crescimento traz "uma oferta ainda mais alargada, garantindo maior acessibilidade dos doentes ao Hospital CUF Descobertas, que continua a dispor de acordos com a maioria das seguradoras e subsistemas de saúde, como é o caso da ADSE".



O Hospital CUF Descobertas conta, assim, a partir da próxima segunda-feira, com dois edifícios.



"O elevado ritmo de crescimento desta unidade hospitalar, fruto da crescente procura dos doentes, assim como os desafios da medicina do futuro ditaram a evolução e o crescimento" da unidade privada, com a construção de um novo edifício que concentra uma componente alargada de consultas e exames, bloco operatório e hospital de dia médico, acrescentam.



O novo edifício do Hospital CUF Descobertas vai ter um Centro do Conhecimento, o que, segundo a José de Mello, representa uma aposta na investigação, ensino e formação médica.



Esta unidade nasceu em 2001, "constituindo à data o maior investimento privado em estabelecimentos de saúde em Portugal", conclui o grupo.