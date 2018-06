Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José de Mello Saúde ajuda famílias de Tondela e Santa Comba Dão

Dezasseis famílias de Tondela e Santa Comba Dão que foram afetadas pelos incêndios vão ser apoiadas no âmbito de um protocolo esta segunda-feira celebrado, que permitirá usar donativos dos colaboradores da José de Mello Saúde e da própria organização.



O protocolo foi celebrado, em Viseu, pelos responsáveis da Fundação Amélia de Mello, da José de Mello Saúde/Hospital CUF Viseu, das Câmaras de Santa Comba Dão e de Tondela, e da associação de solidariedade social Just a Change.



O presidente da José de Mello Saúde, Salvador de Mello, sublinhou a importância do dia desta segunda-feira para todas estas entidades, para as populações destes dois concelhos do distrito de Viseu e também "para todos os que ficaram profundamente sensibilizados pelas dramáticas consequências dos incêndios que assolaram o país" e decidiram unir-se.



"Em 2017, motivados pela vontade dos nossos colaboradores em ajudar as populações afetadas pela tragédia dos incêndios, a José de Mello Saúde e a Fundação Amélia de Mello criaram, nesse âmbito, uma conta solidária", recordou.



O protocolo assinado vai viabilizar que, com os fundos angariados, seja feita a reabilitação de "habitações e anexos agrícolas destruídos pelos incêndios, pertencentes a famílias que não dispõem de recursos que lhes permitam fazer essa recuperação", explicou.



Segundo Salvador de Mello, as câmaras de Tondela e de Santa Comba Dão terão "um papel fundamental" nestes projetos de reabilitação, uma vez que, "dentro das suas competências, serão responsáveis pela ligação com as populações".



"A coordenação e a direção dos projetos no terreno estará a cargo da associação de solidariedade social Just a Change", acrescentou.



A execução do projeto caberá à José de Mello Saúde, que irá também promover, com o envolvimento dos seus colaboradores, ações de voluntariado no âmbito da recuperação destas casas e anexos agrícolas.



Salvador de Mello frisou que a assinatura deste protocolo "não é mais do que um reforço de um compromisso que a José de Mello Saúde assumiu com estas populações em 2016", quando a marca CUF chegou a Viseu.



"Acreditamos que a nossa responsabilidade para com as comunidades onde estamos presentes, de Norte a Sul do país, vai muito além do desenvolvimento da nossa atividade", realçou.



No seu entender, faz parte da missão contribuir para as comunidades onde a José de Mello Saúde está inserida, "estreitando relações com as entidades locais e regionais, sendo verdadeiros parceiros para o seu desenvolvimento".



"Somos e seremos um parceiro ativo nesta comunidade e na região de Viseu, não só nos momentos de prosperidade, mas sobretudo nos momentos que representem maior desafio e dificuldade para estes concelhos e para as suas populações", garantiu.