José Manuel Fernandes responsável por posição do PE sobre fundo para empresas

O eurodeputado português José Manuel Fernandes (PSD) foi esta quinta-feira nomeado relator para o novo instrumento financeiro da União Europeia (UE) de 300 milhões de euros, criado para recapitalizar empresas afetadas pela covid-19 e quer ter verbas disponíveis em outubro.

José Manuel Fernandes terá a cargo a elaboração da posição do Parlamento Europeu (PE) sobre o Instrumento de Apoio à Solvabilidade, cuja criação se destina a recapitalizar empresas viáveis que se encontram em dificuldade financeira devido ao impacto da pandemia do coronavírus SARS-Cov-2.

O instrumento financeiro pretende mobilizar 300 mil milhões de euros, para salvar empresas e empregos, e o eurodeputado indicou, em comunicado, que tenciona conseguir que seja votado na sessão plenária de setembro.

"É necessário que esteja rapidamente disponível para que se possa salvar o maior número possível de empresas e empregos", defendeu José Manuel Fernandes, que se comprometeu com um trabalho intenso no PE este mês e em agosto, para que em setembro a proposta seja votado em plenário.

O eurodeputado apelou ainda a um empenho ao mesmo nível do Conselho da UE para que as negociações entre as duas instituições possam ser realizadas logo após o voto no PE, "permitindo que o apoio às empresas esteja disponível já em outubro".

O Instrumento de Apoio à Solvabilidade integra o pacote global de medidas proposto pela Comissão Europeia para a recuperação da economia da UE, face ao impacto da covid-19.

O eurodeputado português defendeu ainda que os 300 milhões de euros previstos poderão ser uma verba insuficiente para apoiar as empresas, uma vez que "as previsões da situação económica estão continuamente a agravar-se".

Segundo as estimativas da Comissão Europeia, o impacto direto da pandemia sobre os capitais próprios das empresas poderá ser na ordem dos 720 mil milhões de euros em 2020.