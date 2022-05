José Maria Ricciardi testemunha hoje no Campus da Justiça sobre o processo BES

Prossegue esta quarta-feira a fase instrutória do processo BES, no Campus de Justiça em Lisboa, onde o juíz Ivo Rosa chamou José Maria Ricciardi para testemunhar.Ricciardi, primo de Ricardo Salgado, é também ex-banqueiro e já se encontra no Campus para ser ouvido.Antes de entrar para interrogatório, em declarações aos jornalistas disse estar de "consciência tranquila" e que vai ser "objetivo", apesar de estar de costas voltadas com Ricardo Salgado.José Maria Ricciardi já tinha sido ouvido na face de investigação deste processo.

"Um administrador de um banco é obrigado a um conjunto de deveres que tem de cumprir. Tem de dar a conhecer, tem o dever de diligência e eu tentei fazer o melhor na altura. Fiz o que podia", sublinhou.