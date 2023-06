José Soares de Pina renuncia a funções de administrador na Greenvolt

A Greenvolt anunciou esta sexta-feira que José Soares de Pina renunciou a funções como administrador da empresa, depois de a Altri ter deixado de participar no seu capital social, segundo um comunicado ao mercado.

Na nota, divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explicou que o "seu administrador não executivo, José Soares de Pina, renunciou na presente data ao exercício de funções como administrador desta sociedade".

A renúncia aconteceu "na sequência da conclusão do processo de separação dos negócios das fibras celulósicas e das energias renováveis, no âmbito da qual a Altri, SGPS, S.A. deixou de participar no capital social da Greenvolt".

O grupo Altri decidiu avançar com a separação dos negócios da pasta e energias renováveis no ano passado.