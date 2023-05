Jovem cola-se à entrada da Faculdade de Psicologia como protesto pelo clima

Uma estudante colou-se, esta quinta-feira, ao portão do parque de estacionamento da Faculdade de Psicologia de Lisboa (FPUL) como forma de solidariedade às jovens, pertencentes ao movimento "Fim do fóssil: Ocupa!", que entraram em greve de fome há mais de 50 horas . Matilde diz que o objetivo foi encerrar a entrada do estabelecimento de ensino e dar ainda mais força à causa.O movimento "Fim do fóssil: Ocupa!" luta pelo "fim ao fóssil até 2030" e pela "eletricidade 100% renovável e acessível até 2025".Teresa e Jade começaram a greve de fome depois de se confinarem na faculdade esta terça-feira. O objetivo na ação de protesto é elucidar para o impacto nefasto que alterações climáticas podem trazer a longo prazo."Esta crise vai ter consequências. "A nossa mensagem é muito clara: a mudança que é necessária precisa deste nível de disrupção e de empenho", refere uma das ativistas.As jovens tiveram que ser, esta quinta-feira, assistidas pelo INEM, mas continuam a recusar sair até receberem alguma resposta do reitor da Universidade de Lisboa.As ativistas tentam também atrair mais pessoas para a ação de resistência civil que vai decorrer a 13 de maio, no sábado, junto ao terminal de gás de Sines. O objetivo é que participem 1500 pessoas.