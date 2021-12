Um jovem de 19 anos, de Vila Verde, garante ter estado sete horas na Urgência do Hospital de Braga, à espera de ser atendido, antes de a mãe ter decidido ir buscá-lo para o levar para um hospital privado da cidade, onde foi operado imediatamente a uma apendicite.O jovem, que terá dado entrada no hospital às 14h00, queixando-se de dores fortes no abdómen, esperou até às 21h00, mas não chegou a ser visto por um médico.