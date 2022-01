Daniel Sixto Júnior é natural de Leiria. Tem 28 anos e sofre de paralisia cerebral. No final de setembro de 2020, instaurou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria um pedido de indemnização superior a 270 mil euros ao Ministério Público, por “danos patrimoniais e não patrimoniais sofridos”.



Em causa está o facto de, após a morte do pai, quando tinha apenas oito anos, ter sido entregue à avó, que lhe terá exercido maus-tratos e que se terá apropriado de bens que lhe pertenciam. Por isso, acusa o Estado de falta de proteção. O processo, diz Daniel Sixto Júnior, está parado na Justiça.