Jovem cria projeto 'Tecla 3' para ajudar deficientes

Assume-se sem complexos como ‘Tecla 3’. O nome que na juventude foi usado por outros como forma de chacota é agora uma ferramenta que Pedro Teixeira arranjou para facilitar a vida das pessoas portadoras de deficiência.A mais recente inovação é a página web - www.tecla3.pt - que reúne informação útil e numa linguagem simples os direitos dos deficientes."A informação que recolhi já existe em outras plataformas. Mas a maioria é de difícil acesso e está numa linguagem complicada. No site, pretendo, por exemplo, mostrar melhores acessos aos serviços públicos, formas de preencher atestados médicos e demonstrar como se usam alguns acessórios adaptados", explicou o jovem de Viseu, que sofre de paralisia cerebral.A primeira vez que Pedro, ou ‘Tecla 3’, se aventurou no mundo digital foi há um ano. Criou um canal no YouTube em que conta episódios da sua vida e mostra como utilizar acessórios adaptados para diferentes deficiências."Os meus vídeos preferidos são aqueles em que abro caixas de produtos adaptados e que depois explico a sua função. Há ferramentas que podem fazer toda a diferença na vida de um cidadão deficiente", diz Pedro Teixeira, licenciado em Artes Plásticas e Multimédia.