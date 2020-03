Jovem de 17 anos infetada com coronavírus foi três vezes às urgências

Uma jovem de 17 anos está infetada com coronavírus numa escola em Santa Maria da Feira.A informação foi confirmada pelo estabelecimento escolar. A jovem, que não ia às aulas desde 28 de fevereiro, esteve em contacto com colegas que estiveram em Milão.A jovem terá dado entrada, pelo menos três vezes, no hospital.A estudante só ficou em isolamento ao final da terceira vez. Esta terça-feira chegou a confirmação hospitalar de que a jovem está infetada com Covid-19.A escola está encerrada até ao dia 13 de março, pela indicação da Delegada de Saúde da região.