Jovem de 17 anos que esteve em estado grave devido ao coronavírus já recebeu alta hospitalar

A jovem de 17 anos que chegou a estar com prognóstico reservado e a sua mãe, ambas infetadas com o novo coronavírus, receberam esta quinta-feira alta hospitalar. A notícia foi confirmada ao Público por uma do Centro Hospitalar Universitário de São João.

A estudante ficou doente depois de ter estado em contacto com colegas que viajaram para Milão na altura do Carnaval.

(DGS) subiu esta quinta-feira o número de infetados pelo novo coronavírus em

para 785, um aumento de 143 casos e 22,2% em relação aos 642 casos divulgados esta quarta-feira. No seu último boletim epidemiológico, a DGS regista ainda a terceira morte em Portugal e 20 casos em unidades de cuidados intensivos. Já depois do comunicado diário do referido organismo, o presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, anunciou, através do Facebook, a primeiro morte por Covid-19 no município. A confirmar-se, são quatro as vítimas mortais em Portugal da pandemia.

A DGS informa ainda que existe mais de seis mil casos suspeitos (6.061), assim como apenas 89 pessoas internadas. Há ainda mais de oito mil casos sob vigilância de autoridades de saúde (8.091) e 488 a aguardarem resultado laboratorial.