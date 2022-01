Jovem de 20 anos morre depois de ir às urgências com dores no peito

Um jovem, de 20 anos, morreu, em Albergaria-a-Velha, horas depois de ter tido alta do hospital de Águeda. Pedro Carvalho, de S. João de Loure, tinha recorrido aos serviços de urgência, ao início da madrugada do passado dia três, devido a dores no peito com irradiação para o braço.



Segundo o Jornal de Albergaria, o jovem foi diagnosticado com uma gastroenterite e enviado para casa. Foi encontrado, já cadáver, na cama, pela namorada.





Os bombeiros foram chamados ao local e tentaram reanimar o jovem, mas o óbito acabou por ser declarado.A família de Pedro Carvalho está revoltada e acusa o hospital de negligência médica.

O irmão da vítima, em declarações à CMTV, revelou que os dois trabalharam juntos durante o dia e que Pedro já se havia sentido mal durante o trabalho.



Ao final do dia foi para casa e, já de madrugada, foi ao hospital por estar com dores mais fortes. Deu entrada à 1h09 e teve alta à 1h40. Era o único paciente no hospital e não realizou qualquer exame, "só foi apalpado na barriga".



A namorada de Pedro, que o acompanhou ao hospital, disse que a médica havia dito que a dor no braço era uma reacção da gastroenterite. "Merecia ser bem atendido, ser visto", finalizou a jovem.