Jovem de 21 anos faz 330 quilómetros a conduzir uma vespa até concentração de motos de Faro

Bernardo Martinho, de 21 anos, é apenas um dos milhares de motociclistas que por estes dias vai passar pela 38ª edição da Concentração Internacional de Motos de Faro. No entanto, a particularidade da sua história é que decidiu arriscar uma viagem de 330 quilómetros, de Torres Vedras, a conduzir uma scooter Vespa.

"A viagem durou pouco mais de oito horas. Pensava que a mota não aguentava, mas aguentou, apesar de ter tido um furo", contou ao CM o jovem de 21 anos que usou as estradas nacionais para fazer esta viagem e veio acompanhado de um amigo, Micael Runa, que viajou ao seu lado numa mota de alta cilindrada, mas cuja viagem teve de ser feita a... passo de caracol.

"Agora queremos divertimo-nos. Viemos para o convívio, ver motas e ouvir música e penso que este é o sítio ideal", disse ainda Bernardo Martinho.

A concentração, que começou na quinta-feira, decorre até amanhã, dia em que, pelas 10h00, será feito um desfile com milhares de motas que vão partir do Vale das Almas em direção ao centro da cidade de Faro. Depois de já terem atuado, no palco principal, nomes como a fadista Gisela João, os algarvios Íris, Cais de Sodré Funk Connection e Jake and Elwood, este sábado, na última noite do evento, vão tocar os holandeses Within Temptation e os portugueses Saint Dominic’s Gospel Choir e os Amor Electro.